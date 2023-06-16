Сербский игрок ЦСКА Зделар высказался о возможности получения российского гражданства

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о перспективе получения российского гражданства, заявив, что ему пока не предлагали стать гражданином России. Также сербский футболист отметил, что не испытывает никаких проблем с проживанием в стране.

«Получить российский паспорт? Ну не знаю, я проживаю отличную жизнь в России. Пока мне не предлагали ваше гражданство, но сейчас у меня и без него нет никаких проблем с проживанием.

Пока не могу дать точный ответ. Посмотрим, что случится в будущем», — приводит слова Зделара Sport24.

28-летний Зделар перешёл в ЦСКА в июле 2022 года. До этого сербский полузащитник играл в клубах родной страны, греческом «Олимпиакосе» и испанской «Мальорке». Контракт Зделара с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.