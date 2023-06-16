Министр спорта Башкортостана объяснил назначение экс-арбитра Егорова гендиректором «Уфы»

Министр спорта Республики Башкортостан и председатель правления «Уфы» Руслан Хабибов прокомментировал назначение бывшего арбитра Александра Егорова генеральным директором уфимского клуба.
«Сейчас я являюсь председателем правления ФК «Уфа». На место гендиректора рассматривалось несколько кандидатур на уровне нашего министерства. В конкурентном и очень серьёзном обсуждении был выбран Александр Егоров. Мы проанализировали, какие у клуба были плюсы и минусы — особенно за последние три года. Уверены, что Егоров сможет усилить «Уфу», в том числе со взаимодействием с судейским корпусом.
Глава ставит задачу — мы должны стремиться, чтобы в «Уфе» играли выходцы нашей башкирской футбольной школы. К сожалению, нам не удалось добиться этого за все 12 лет существования клуба. Ещё одна задача — усилить работу с болельщиками.
«Уфа» до последнего года существовала как частный клуб: несмотря на то что республика содержала команду, мы фактически не управляли ей. Сегодня поставлена задача, что во взаимодействии с новым менеджментом клуба и тренерским штабом будем формировать образ клуба как образ республики. Надеюсь, что завтра объявим нового тренера. Клуб должен быть лидером и должен быть сильным звеном нашей огромной спортивной команды, нашей страны и республики в частности», — сказал Хабибов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 июня 2023
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