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Литвинов признан лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2022/2023

Литвинов признан лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2022/2023
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Московский «Спартак» объявил имя своего лучшего молодого игрока по итогам сезона-2022/2023. Этого звания удостоился Руслан Литвинов.

«Руслан Литвинов – лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне-2022/2023!

Также Руслан занял второе место в голосовании на Winline Лучшего игрока сезона, набрав 23% голосов красно-белых!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

В этом сезоне РПЛ Руслан Литвинов поучаствовал в 25 матчах московской команды, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Полузащитник начал карьеру во второй команде «Спартака» в 2019 году.

«Спартак» завершил этот сезон Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда набрала 58 очков в 30 матчах. Московский клуб одержал 17 побед за сезон, потерпел шесть поражений и семь раз сыграл вничью.

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