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Юрий Жирков: интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным

Юрий Жирков: интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что планирует обучаться на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС).

«Мне позвонили из РФС, предложили учиться на тренера — я согласился. Когда набор? Думаю, в августе.

Интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 15 июня, в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся ретроматч составов «Зенита» и сборной России 2008 года. Игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды России на Евро‑2008. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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