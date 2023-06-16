Юрий Жирков: интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что планирует обучаться на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС).

«Мне позвонили из РФС, предложили учиться на тренера — я согласился. Когда набор? Думаю, в августе.

Интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 15 июня, в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся ретроматч составов «Зенита» и сборной России 2008 года. Игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды России на Евро‑2008. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.