Воронежский «Факел» объявил расписание матчей на летнее межсезонье в клубном телеграм-канале.

Так, в первой игре, которая состоится 6 июля, соперником «Факела» станет тамбовский «Спартак». Второй матч пройдёт 9 июля, соперник — «Ростов». А 15 июля воронежцы проведут ответную встречу с ростовчанами. Первая игра состоится в Ростове-на-Дону, вторая — в Воронеже.

Напомним, в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» занял 14-е место. Команда набрала 30 очков в 30 матчах: шесть побед, 12 поражений и 12 ничейных результатов. По итогам стыковых матчей «Факел» сохранил место в высшей лиге. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял московский ПФК ЦСКА. Замкнул тройку лидеров «Спартак».