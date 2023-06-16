«Факел» объявил о продлении контракта с Кириллом Сусловым

Воронежский «Факел» объявил о пролонгации контракта с защитником Кириллом Сусловым. Срок нового соглашения сторон не уточняется.

«Наш клуб продлил контракт с защитником Кириллом Сусловым. Двигаемся вперёд вместе», — написала пресс-служба воронежского «Факела» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» занял 14-е место. Команда набрала 30 очков в 30 матчах: шесть побед, 12 поражений и 12 ничейных результатов. По итогам стыковых матчей «Факел» сохранил место в высшей лиге. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял московский ПФК ЦСКА. Замкнул тройку лидеров «Спартак». Четвёртое место занял «Ростов», который долгое время боролся за попадание в топ-3.