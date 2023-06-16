Капитан сборной России — о поражении от Беларуси: у нас должен быть другой менталитет
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Капитан молодёжной сборной России Иван Пяткин высказался о поражении от Беларуси в товарищеским матче (1:5), заявив, что этот результат в команде считают неудовлетворительным. Также футболист отметил, что россияне будут работать над своим менталитетом.
«Результат неудовлетворительный. Мы пропустили быстрый мяч, после этого было сложно перестроиться, потому что отыгрываться всегда сложнее. Ошибались в простых передачах вперёд.
Мы привыкли только выигрывать, и сегодня, когда счёт стал 0:2, было сложно себя переломить, хотя мы не сдавались и пытались вернуться в игру, забили один мяч, но не сложилось. У нас должен быть другой менталитет, будем над этим работать, чтобы такого не повторилось», — приводит слова Пяткина официальный сайт РФС.
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