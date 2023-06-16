Широков ответил критикам нового формата Кубка России из-за большого количества матчей

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о формате Фонбет Кубка России.
«Я остался доволен новым форматом Кубка России. Возможно, можно что-то доработать. Но если сравнивать новый формат с тем, что был раньше, то новый интереснее. Всем понравился — особенно в весенней части. Да и осенняя тоже нормальная была. Просто в начале не все разобрались.
Слишком много игр? До этого кричали, что мало играют, сейчас сыграют две лишние игры и кричат, что устали. Пусть сначала определятся, что они хотят. Мы каждый год будем туда-сюда бегать, что ли? Пока есть возможность поиграть в этом турнире, то почему нет? Мне кажется, все были довольны: за исключением тех, кто вылетел. Они всегда будут недовольны», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 16 июня 2023
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