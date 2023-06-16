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«Манчестер Юнайтед» не включил Давида де Хеа в список сохранённых игроков

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал список игроков, которые продолжат выступать за команду в следующем сезоне.

В списке не нашлось места для голкипера Давида де Хеа, чей контракт с «Юнайтед» истекает в конце июня. Клуб сообщил, что продолжает переговоры с испанским стражем ворот о продлении сотрудничества.

Де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Ранее голкипер выступал только за мадридский «Атлетико».

В прошедшем сезоне 32-летний де Хеа сыграл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, пропустив в них 61 гол и 25 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

В составе «красных дьяволов» испанский вратарь выиграл восемь трофеев, одержав победу в чемпионате Англии в 2013 году.

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