«Ноги всё помнят!» Быстров поделился эмоциями от ретроматча «Зенита» и сборной России

Известный экс-футболист Владимир Быстров поделился впечатлениями от прошедшего накануне ретроматча «Зенита» и сборной России по футболу.

«Друзья, ну какие же это крутые эмоции! Всё как раньше — большой стадион, болельщики, свистки, замены, голы! А главное, ноги всё помнят. Как будто и не переставал играть.

Был очень рад всех увидеть, правда. Ребята как обычно в полном порядке, показали хороший футбол. Да, немного с сединой в висках, но футбол всё-таки. Очень скучал по этой атмосфере.

P.S. Важно! Вчера произошёл инцидент с футбольным мячом. Очень скоростной парнишка практически унёс его с собой, но коварный стюард не позволил такому событию случиться. Я (уже размявшийся и набегавшийся) решил закончить миссию — от стюарда тоже убежал, мяч в итоге забрал, автографы на нём запечатлели. Теперь хотелось бы отдать мяч пацану!» — написал Быстров в своём телеграм-канале.