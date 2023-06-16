Благой Георгиев: бан России — большая глупость! Надеюсь, люди хотя бы раз подумают головой

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев высказался об отстранении российских футбольных клубов и сборных по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. По его мнению, бан России — это глупость и неправильное решение.

«Это такая большая глупость! У меня просто нет слов, как это описать. Люди, которые смешивают политику и футбол, для меня непонятны. А страдают от этого футболисты, которые не имеют к происходящему отношения. Они ведь ничего не сделали. И болельщики, которые хотят видеть свои команды в матчах с лучшими.

Надеюсь, люди, которые принимают такие решения, хотя бы раз в жизни подумают головой. Это неправильно.

Думаю, Россия должна играть в Европе. Ваша страна — часть европейской культуры. Надо скорее отменить все футбольные санкции. Вы заслуживаете того, чтобы играть», – приводит слова Георгиева «РБ Спорт».