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Источник: «Спартак» не делал предложений по Медине, ЦСКА хочет продлить контракт с игроком

Московский «Спартак» не делал предложений по поводу трансфера полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Стороны не ведут переговоров по парагвайскому плеймейкеру, а слухи в СМИ могут быть следствием работы агентов, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, ЦСКА хочет продлить контракт с Мединой. Действующий контракт сторон рассчитан до лета 2025 года.

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге, а «Спартак» занял третью строчку.