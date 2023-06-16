Ильзат Ахметов: мечта уехать в Европу всё ещё жива. Хотелось бы поиграть в Испании

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов признался, что всё ещё мечтает поиграть в европейских чемпионатах. Также футболист заявил, что ему больше всего хочется попробовать свои силы в Испании.
«Конечно, мечта уехать в европейский чемпионат всё ещё жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это тяжело будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — всё по воле Всевышнего. В каком чемпионате больше всего хотелось бы поиграть? В Испании, наверное», — приводит слова Ильзата Ахметова «РБ Спорт».
25-летний Ахметов перешёл в «Краснодар» летом прошлого года на правах свободного агента из ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник сыграл за краснодарцев 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
- 16 июня 2023
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:17
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:53