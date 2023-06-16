Ильзат Ахметов: мечта уехать в Европу всё ещё жива. Хотелось бы поиграть в Испании

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов признался, что всё ещё мечтает поиграть в европейских чемпионатах. Также футболист заявил, что ему больше всего хочется попробовать свои силы в Испании.

«Конечно, мечта уехать в европейский чемпионат всё ещё жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это тяжело будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — всё по воле Всевышнего. В каком чемпионате больше всего хотелось бы поиграть? В Испании, наверное», — приводит слова Ильзата Ахметова «РБ Спорт».

25-летний Ахметов перешёл в «Краснодар» летом прошлого года на правах свободного агента из ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник сыграл за краснодарцев 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.