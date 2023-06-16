Защитник Крис Смоллинг продлил контракт с «Ромой»

Английский защитник Крис Смоллинг подписал новый контракт с «Ромой». Срок действия соглашения рассчитан до 30 июня 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Решение остаться в «Роме» было легко принять. Я играю здесь в лучший футбол в своей карьере, и мы с моей семьёй с самого первого дня чувствовали себя желанными гостями в этом замечательном городе. Более того, этот клуб явно добивается больших успехов во всех сферах. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков: безоговорочная поддержка, которую они мне оказали, помогла принять решение ещё легче», — сказал Смоллинг.
С момента перехода в «Рому» летом 2019 года Смоллинг провёл за «Рому» 143 матча, забил десять мячей за четыре сезона и стал победителем Лиги конференций Европы УЕФА 2022 года.
Видео: Фанаты «Ромы» смотрят финал Лиги конференций на домашней арене:
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