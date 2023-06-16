Благой Георгиев: Черчесов крут психологией — трудно быть мягким, но при этом чемпионом

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев высоко оценил тренерские способности наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова. По его словам, главная причина тренерского успеха Черчесова — это его психология и умение доносить мысли до футболистов.

«Конечно, я поздравил Черчесова [с чемпионством]. Мы хорошие друзья. Меня не удивляет, что он ещё раз стал чемпионом. Я всегда говорил, что это один из лучших тренеров России. И не только потому, что я у него тренировался. Он отличный психолог, прекрасно общается с футболистами.

Чем он крут? Именно психологией. Всегда умеет правильно донести до футболистов свои мысли — для меня это очень важно. Жёсткость? Нет-нет. Он может быть жёстким, когда это требуется. Но к этому быстро привыкаешь. Он решает задачу, и это все понимают. Трудно быть мягким, но при этом чемпионом. Черчесов всегда за футболистов и за команду. Поэтому его очень любят.

Думаю, сейчас хорошее время возглавить команду из топ-5 лиг. Все качества для этого есть. Не помешает ли политика? Мне не хотелось бы думать так. Есть политика — и есть футбол. Это две разные вещи, которые не надо смешивать», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».