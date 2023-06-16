Благой Георгиев: подарки от Кадырова были не важны, главное — отношение

Бывший футболист Благой Георгиев, выступавший в 2009–2012 годах за грозненский «Терек», поделился воспоминаниями о клубе.

«У меня очень много друзей в Грозном. Я всегда буду относиться к ним, к Рамзану с большой любовью. Они навсегда в моём сердце. Не каждый день, но мы общаемся. Я не удивлён. У «Ахмата» всегда были большие цели – когда я приходил туда, они только начинали развиваться. Видно, что прогресс не останавливается. Я рад за них.

Мне больше всего запомнился мой гол на открытии «Ахмат Арены». Я был первым футболистом, кто там забил. Это исторический момент. Так что меня точно там будут помнить. Из нефутбольных было много позитивных моментов – с болельщиками, с Рамзаном… Это я буду помнить всегда.

Не удивлён, что Кадыров до сих пор глава Чечни. Думаю, он ещё 100 лет будет управлять Чечнёй. Пусть будет жив, здоров. Настоящий лидер! Он очень хороший человек. Всегда всем помогал. Интересовался нашими делами, спрашивал о семье. Я всегда буду ему благодарен. За то, что сделал для меня. Для команды.

Подарки от Кадырова? Машины, часы — да… Много, в принципе, чего дарил. Но повторюсь — это неважно. Главное — отношение. Интерес, который он проявлял. Дарить подарки одно — можно сделать это и забыть. Но это не про Рамзана. Он всегда был рядом с командой, переживал за нас. Чтобы мы были живы, здоровы и счастливы.

Тогда мы в любой момент могли к нему обратиться по любому вопросу. За это я ему особенно благодарен», — сказал Георгиев в интервью «РБ Спорт».