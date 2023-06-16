Габулов: новый формат Кубка пришёлся к месту. Надо вносить изменения и в проведение РПЛ

Бывший российский голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением о формате проведения Кубка России.

«Новый формат Кубка России пришёлся к месту, так как образовались вакантные игровые дни. Это был первый опыт. Да, многие не понимали формат, но самое главное, что это соревнование было организовано совместно со спонсорами, которые заинтересованы и готовы были платить деньги. Это очень важно, потому что наш футбол должен зарабатывать, а не быть дотационным. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Но новый формат Кубка, скорее, временный — не стоит рассматривать его с прицелом на будущее. Считаю, что надо вносить изменения и в проведение чемпионата России, чтобы футбол становился зрелищнее, интенсивнее и более непредсказуемым», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.