Даниил Денисов — о критике: всегда хочется выглядеть в глазах болельщиков хорошим

Российский полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как справляется с критикой болельщиков.
«Болельщики любят покритиковать, особенно после поражений. После них ты всегда предстаёшь с плохой стороны. Когда побеждаешь, ты король, все холят и лелеют. Надо понимать такой нюанс, относиться к критике без лишних эмоций. Конечно, первое время читал и думал об этом, потому что всегда хочется выглядеть в глазах болельщиков хорошим. Болельщикам просто нужно чувствовать, что в «Спартаке» играют не просто так, тут играют, чтобы биться, хотят сделать всё для победы клуба. Я таких же принципов придерживаюсь, мне судьба «Спартака» очень важна.
Стал меньше читать прессу. Это всё спустя время, конечно, поначалу только читал и читал. С таким диким потоком информации в свой адрес я никогда не сталкивался. Ну а со временем начал вести более сдержанную жизнь в плане телефона и интернета. Стал больше коммуницировать с людьми», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».
- 16 июня 2023
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