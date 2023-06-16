Благой Георгиев: жалел, что закончил карьеру рано. Никогда не думал быть тренером

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал, что сожалел из-за раннего окончания карьеры футболиста.
«Первое время, естественно, жалел, что закончил в 35. Когда столько лет занимаешься одним делом, трудно перестроиться. Но на тот момент казалось, что это правильное решение, ведь я построил определённые планы. Не все они реализовались. Сейчас понимаю, что тогда даже в 35 находился в хорошей форме и мог поиграть три-четыре года. Однако это уже в прошлом. Сейчас продолжаю жить дальше. Впереди много планов.
Мне предлагали остаться. Не только «Оренбург», но и другие клубы РПЛ. Звали ещё и в Болгарию. Но на тот момент чётко для себя решил закончить и вернуться в свою страну. Такой был план.
Я никогда не думал быть тренером. Это сложная и ответственная работа. Она не для меня. Быть директором или менеджером – да. Раньше я немного помогал игрокам, но где-то три года назад оставил это. Появились другие интересы. Но в любой момент могу вернуться», — сказал Георгиев в интервью «РБ Спорт».
- 16 июня 2023
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