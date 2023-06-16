Габулов: с Евро-2008 прошло столько времени. Кажется, что ничего этого не было никогда

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов поделился эмоциями от ретроматча сборной России 2008 года с «Зенитом» (1:1).

«Отлично, кайфанул! Кондиции, конечно же, не такие, как раньше. Но мои партнёры в порядке! В первом тайме спину прихватило после сейва, поэтому играл на морально-волевых.

Евро-2008? Пришло столько времени. Кажется, что уже ничего этого не было никогда. Спасибо организаторам турнира — вернули нас в прошлое. Было шикарно всё — стадион, болельщики, газон и антураж!» — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 15 июня, в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся ретроматч составов «Зенита» и сборной России 2008 года. Игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды России на Евро‑2008. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.