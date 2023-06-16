Даниил Денисов: Абаскаль очень ответственный, каждому аспекту он уделяет особое внимание

Российский полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал о работе под руководством главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль очень ответственный, это правда, каждому аспекту он уделяет особое внимание, даже самому маленькому. Детали решают, тем более в таких матчах равных соперников. Длинные теории всё путают, после них в голове каша. Абаскаль всё проводит быстро, ясно и спокойно. Он даёт информацию, подытог тезисно, и погнали на тренировку. Главное — всё делать на практике. Мы всё очень долго отрабатываем во время тренировок.
Могу говорить только за себя. Поначалу разговоров было немного, не было такого, что он мне говорил: «Зайди ко мне», — и мы час сидим разговариваем. В процессе — уже да. Абаскаль старается уделять время абсолютно всем футболистам, чтобы каждый понимал, что он нужен команде и находится в коллективе. Нет такого, что одним — одно, а другим — другое. Все равны», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».
- 16 июня 2023
-
19:47
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:16
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:30
-
18:28
-
18:22
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:50
-
17:39
-
17:30
-
17:29
-
17:29
-
17:27
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:17