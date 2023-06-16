Даниил Денисов: Абаскаль очень ответственный, каждому аспекту он уделяет особое внимание

Российский полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал о работе под руководством главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль очень ответственный, это правда, каждому аспекту он уделяет особое внимание, даже самому маленькому. Детали решают, тем более в таких матчах равных соперников. Длинные теории всё путают, после них в голове каша. Абаскаль всё проводит быстро, ясно и спокойно. Он даёт информацию, подытог тезисно, и погнали на тренировку. Главное — всё делать на практике. Мы всё очень долго отрабатываем во время тренировок.

Могу говорить только за себя. Поначалу разговоров было немного, не было такого, что он мне говорил: «Зайди ко мне», — и мы час сидим разговариваем. В процессе — уже да. Абаскаль старается уделять время абсолютно всем футболистам, чтобы каждый понимал, что он нужен команде и находится в коллективе. Нет такого, что одним — одно, а другим — другое. Все равны», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».