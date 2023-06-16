Уэльс — Армения: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 16 июня, состоится матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе D, в котором встретятся национальные команды Уэльса и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Уэльсе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 мск.

Уэльс набрал четыре очка в двух стартовых матчах квалификации, сыграв вничью с Хорватией (1:1) и победив Латвию (1:0). На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2021 году, Уэльс дошёл до 1/8 финала, где уступил Дании (0:4). Сборная Армении провела в текущем отборочном цикле один матч, в котором уступила Турции со счётом 1:2.

Российская национальная команда не участвует в отборе к Евро-2024.