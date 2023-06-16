Даниил Денисов — о стычке между Соболевым и Рошей: Сашу нужно поддержать, а не закапывать

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о стычке между нападающим красно-белых Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей.
«Меня учили сначала подумать, а потом сделать, но в футболе решения принимают за секунды. И эта ситуация может чему-то научить не меня, а, скорее всего, детей или юных футболистов, которые хотят расти и прогрессировать. Это пример того, каким неудачным может получиться отдельный эпизод. При этом мне не хочется как-то плохо говорить о Саше. Он публично извинился, осознал свою ошибку. Его нужно поддержать, а не закапывать. Это главное.
Просто поддержали Сашу, эмоции не всегда подвластны, и подобное случается. Это урок для всех, не только для него персонально», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».
- 16 июня 2023
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