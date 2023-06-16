Тендер по продаже прав на трансляцию матчей Серии А провалился

Генеральная ассамблея итальянской футбольной лиги установила резервную цену за права на телетрансляции Серии А в сезоне-2024/2025 в размере € 1,15 млрд, однако в ходе тендера общее предложение кандидатов не набрало запрашиваемой суммы.
DAZN и Sky, являющиеся вещателями чемпионата Италии, а также Mediaset (новый участник, в прошлом уже транслировал матчи турнира) – три главных претендента на права, поскольку Amazon, Apple, Netflix и другие компании не проявили интереса к Серии А.
Руководители итальянского футбола надеялись получить минимум € 1,2 млрд, в то время как текущая цена внутренних прав составляет € 927,5 млн. Переговоры с вещателями продолжатся, вердикт вынесут 26 июня.
«Мы надеемся закрыть сделку к концу месяца, будут очень важные переговоры. Мы вместе с другими президентами клубов Серии А внесли некоторые предложения, а затем президент лиги решит, что лучше всего сделать. Думаю, мы пойдём на переговоры, и здравый смысл восторжествует. Надеюсь, Серию А оценят по достоинству. Amazon? Мы не ожидали от них предложения», – приводит слова генерального директора «Сассуоло» Джованни Карневали Footitalia.
- 16 июня 2023
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