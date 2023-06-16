Даниил Денисов: самый неуступчивый футболист сезона — Джикия

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, какого игрока он считает самым неуступчивым по итогам прошедшего сезона.
«Самый неуступчивый футболист сезона? Тяжело кого-то выделить. Пусть будет Джикия, когда его ничего не беспокоит, он может вытворять. Вспоминаю матч на кубок с «Локомотивом», у них на поле, он выиграл всю борьбу. Всё, что только можно.
Самая неуступчивая команда сезона? Хочется «Спартак» назвать, но тут про соперника. Тяжело выделить кого-то в этом плане. Если можно выделить физически мощную команду — ЦСКА», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».
Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023 стал «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд. На второй строчке расположился ЦСКА. «Спартак» занял третье место в чемпионате России.
- 16 июня 2023
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