Фёдор Чалов — лучший игрок сезона по набранным xG по версии «Рустата»

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим игроком сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге по набранным xG – 17,39 балла, — сообщает РПЛ, ссылаясь на «Рустат».

Второе место занял форвард «Спартака» Квинси Промес. Его результат – 17,1 балла. Третье место досталось полузащитнику «Зенита» Малкому, который набрал 14,99 балла.

Также в пятёрку лучших вошли нападающий красно-белых Александр Соболев и форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Они набрали 14,41 и 12,45 балла соответственно.

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023 стал «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд. На второй строчке расположился ЦСКА. «Спартак» занял третье место в чемпионате России.