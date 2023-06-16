Кобелев: я против проведения Кубка России в новом формате. Нарушен спортивный принцип

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по теме формата Кубка России. По мнению специалиста, главный недостаток такой схемы, несоблюдение спортивного принципа, перевешивает преимущество в виде большого количества интересных матчей.
«Понравилось в новом формате, что появилось больше напряжённых игр. Однако, с моей точки зрения, отсутствует главное — спортивная составляющая. Команда, которая может дважды проиграть, всё равно продолжает выступление и может выиграть этот кубок. Спортивный принцип при данной сетке нарушен. Поэтому я против проведения Кубка России в таком формате.
Лучше просто сделать ещё Кубок лиги, а кубок вернуть к привычному формату. Будет три турнира — игр всё равно будет достаточно. В таком случае будет соблюдаться спортивный принцип», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 июня 2023
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