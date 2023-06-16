Генсек РФС: с 3-й попытки добились от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, как удалось добиться от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам РПЛ.

«ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ — это полностью результат переговоров РФС с ФИФА. Насколько сложно было этого достичь? С третьей попытки. Почему так? Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарём, заместителем генерального секретаря — в итоге дали несколько раз посменную позицию. В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и всё поменяли», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.