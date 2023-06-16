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В «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов

В «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов
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«Ростов» планирует ликвидировать задолженность перед игроками за счёт трансферов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счёт трансферов летом мы ликвидируем задолженность», — приводит слова Голубева ТАСС.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» финишировал на четвёртой строчке турнирной таблицы. Подопечные Валерия Карпина набрали 53 очка в 30 матчах. В плей-офф Фонбет Кубка России ростовчане уступили «Краснодару» в серии пенальти.

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