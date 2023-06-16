«Балтика» выкупила Сергея Пряхина у ЦСКА
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Полузащитник Сергей Пряхин подписал контракт с калининградской «Балтикой». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Трудовой договор рассчитан на три года. Наши искренние поздравления Сергею, мы рады, что ты стал полноправным Балтийцем!» — сообщает клуб.
Пряхин провёл прошедший сезон в «Балтике» на правах аренды из московского ЦСКА. Сергей является воспитанником академии красно-синих. Также он выступал за «Кайрат» из Москвы.
В минувшем сезоне Мелбет Первой лиги Пряхин принял участие в 28 матчах в составе «Балтики», отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в € 350 тыс. Следующий сезон «Балтика» проведёт в Российской Премьер-Лиге.
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