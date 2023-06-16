«Лестер» объявил о назначении Энцо Марески главным тренером

Английский «Лестер» официально объявил о назначении 43-летнего итальянского специалиста Энцо Марески новым главным тренером команды. Срок соглашения с бывшим помощником Хосепа Гвардиолы рассчитан на три года.

«Итальянец прибывает в «Лестер». Совсем недавно он работал с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити», которому он помог выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, оформив требл в сезоне-2022/2023.

Теперь он откроет новую эру в «Лестере», поскольку клуб стремится вернуться в Премьер-лигу», – сообщает пресс-служба «лис».

Энцо проведёт первую тренировку 3 июля, когда члены первой команды, не задействованные в матчах сборных, прибудут на первую предсезонную подготовку. «Лисы» планируют турне в Юго-Восточную Азию, где сыграют с «Тоттенхэмом» в Бангкоке (23 июля) и «Ливерпулем» в Сингапуре (30 июля) перед стартом нового сезона АПЛ.