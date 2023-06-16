Сперцян и Арутюнян из «Краснодара» и Тикнизян из «Локо» сыграют за Армению против Уэльса

Сегодня, 16 июня, состоится матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе D, в котором встретятся национальные команды Уэльса и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Уэльсе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Мефам, Дэвис, Ампаду, Рэмси, Уилсон, Джеймс, Мур, Джонсон.
Армения: Чанчаревич, Дашян, Калисир, Мкртчан, Арутюнян, Иву, Сперцян, Тикнизян, Селараян, Барсегян, Ранос.
Уэльс набрал четыре очка в двух стартовых матчах квалификации, сыграв вничью с Хорватией (1:1) и победив Латвию (1:0). На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2021 году, Уэльс дошёл до 1/8 финала, где уступил Дании (0:4). Сборная Армении провела в текущем отборочном цикле один матч, в котором уступила Турции со счётом 1:2.
- 16 июня 2023
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