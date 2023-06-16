«Севилья» объявила об уходе спортивного директора Мончи

Рамон Мончи покинул пост спортивного директора «Севильи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Будучи игроком, Мончи выступал за «Севилью» на позиции вратаря. Карьера Мончи в качестве спортивного директора началась в 2000 году. Он работал в «Севилье» на протяжении 17 лет, пока не перебрался в «Рому», где провёл два сезона. В 2019 году менеджер вернулся в «Севилью».

В ХХI веке «Севилья» семь раз одерживала победу в Кубке УЕФА/Лиге Европы, установив рекорд. Один из трофеев был выигран в минувшем сезоне.

Ранее появилась информация, что Мончи близок к переходу в «Астон Виллу». Он будет тесно сотрудничать с главным тренером команды Унаи Эмери и отвечать в частности за трансферную политику клуба.