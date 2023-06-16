«Севилья» объявила об уходе спортивного директора Мончи
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Рамон Мончи покинул пост спортивного директора «Севильи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Будучи игроком, Мончи выступал за «Севилью» на позиции вратаря. Карьера Мончи в качестве спортивного директора началась в 2000 году. Он работал в «Севилье» на протяжении 17 лет, пока не перебрался в «Рому», где провёл два сезона. В 2019 году менеджер вернулся в «Севилью».
В ХХI веке «Севилья» семь раз одерживала победу в Кубке УЕФА/Лиге Европы, установив рекорд. Один из трофеев был выигран в минувшем сезоне.
Ранее появилась информация, что Мончи близок к переходу в «Астон Виллу». Он будет тесно сотрудничать с главным тренером команды Унаи Эмери и отвечать в частности за трансферную политику клуба.
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