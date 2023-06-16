Денис Колодин: подготовка и игра на Евро-2008 — самый тяжёлый и счастливый месяц в жизни

Бывший защитник сборной России Денис Колодин, участник ретроматча между сборной России и «Зенитом», рассказал об эмоциях, которые он пережил во время Евро-2008.
«Подготовка и выступление на Евро-2008 — самый тяжёлый и счастливый месяц в моей жизни. Была сложная подготовка — очень много бегали. Первый матч с Испанией был неудачный. Казалось, что всё, хватит, поехали домой. Гус (Хиддинк. — Прим. «Чемпионата») был спокойным после поражения. Сказал: «Две игры выиграем и пройдём дальше», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Колодин, воспитанник камышинского футбола, начинал карьеру в волгоградской «Олимпии». В РПЛ Колодин выступал за «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов» и «Волгу». Также был игроком саратовского «Сокола». В общей сложности он сыграл 244 матча в высшей лиге и забил 20 мячей. В составе сборной России Денис провёл 23 матча.
- 16 июня 2023
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