Марсело Гальярдо размышляет над предложением «Марселя»

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо может возглавить французский «Марсель». По информации Le Phoceen, стороны подпишут контракт в ближайшее время.
Президент «Марселя» Пабло Лонгория опроверг информацию, но журналисты издания настаивают на том, что Галярдо дал предварительное согласие. Возможно, босс провансальского клуба сохраняет конфиденциальность, чтобы избежать лишней шумихи в момент подписания договора. Впрочем, не исключается и вариант, при котором Гальярдо в последний момент отказался от должности.
Приезд специалиста, добившегося заметных успехов с «Ривер Плейт», на базу «Марселя» ожидается вечером 16 июня. Лонгория обещал назвать имя нового тренера до 3 июля. Перед сменщиком Игора Тудора, который был отправлен в отставку в конце сезона-2022/2023, стоит первоочередная задача пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. «Марсель» завершил чемпионат Франции на третьем месте и вынужден преодолевать сито отбора.
- 16 июня 2023
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