Алдонин: ЦСКА необходимо искать резерв внутри клуба, чтобы бороться за первое место

Бывший российский полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением, в чём армейцам нужно прибавить, чтобы бороться за первое место в чемпионате.

«Первый шаг они уже сделали – выиграли Кубок. Это важно для обретения командной уверенности в собственных силах. Безусловно, неплохо было бы усилиться. По всем линиям. С точки зрения внутренней конкуренции. Правда, сейчас это очень сложно. Усиление среди тех же игроков из Латинской Америки не всегда можно найти. Очень сложно качественных иностранцев привезти. Плюс вопрос заработков, контрактов. Это очень дорого.

ЦСКА необходимо искать резерв внутри клуба, среди молодёжи. Понятно, что это сложно, но сейчас лучшее для этого время. Сейчас в ЦСКА поколение Чалова, Кучаева, Облякова, Дивеева. Они все обладают достаточным опытом, выигрывали трофеи. Надо наращивать и мастерство, и количество трофеев. Поэтому я очень хочу, чтобы в этом году была прямая конкуренция не только за вторую-третью строчку», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».