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Уолкер может перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Уолкер может перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»
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Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер ведёт переговоры о переходе в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает The Athletic.

Сообщается, что игрок недоволен игровым временем в прошедшем сезоне. Соглашение между клубами ещё не достигнуто, но велика вероятность, что Уолкер покинет «Манчестер Сити». У Кайла остался год по контракту с «горожанами». Игрок хочет принять участие в чемпионате Европы — 2024 со сборной Англии. Отмечается, что защитник Бенжамен Павар не хочет продлевать контракт с «Баварией». Таким образом, Уолкер может стать его заменой.

В минувшем сезоне «горожане» выиграли требл. Напомним, зимой к «Баварии» на правах аренды присоединился другой игрок «Манчестер Сити» — Жоау Канселу.

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