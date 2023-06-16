Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: просто так Чалову уезжать нет смысла, надо смотреть вариант с Лигой чемпионов

Алдонин: просто так Чалову уезжать нет смысла, надо смотреть вариант с Лигой чемпионов
Фёдор Чалов
Комментарии

Бывший российский полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением, стоит ли нападающему армейцев Фёдору Чалову уходить из клуба.

«Просто так уезжать нет смысла. Турция? Смотря куда. Если зовут играть в Лиге чемпионов и есть серьёзный интерес, тогда, конечно, надо рассматривать этот вариант с точки зрения карьеры и личного развития. Ты можешь прибавить в мастерстве только в конкурентной среде. Играя внутри нашего чемпионата, ты скован в возможностях. Если играть в Лиге чемпионов, можно выйти на новый уровень», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Фёдор Чалов провёл за московский ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Алдонин: ЦСКА необходимо искать резерв внутри клуба, чтобы бороться за первое место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023