Алдонин: просто так Чалову уезжать нет смысла, надо смотреть вариант с Лигой чемпионов

Бывший российский полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением, стоит ли нападающему армейцев Фёдору Чалову уходить из клуба.

«Просто так уезжать нет смысла. Турция? Смотря куда. Если зовут играть в Лиге чемпионов и есть серьёзный интерес, тогда, конечно, надо рассматривать этот вариант с точки зрения карьеры и личного развития. Ты можешь прибавить в мастерстве только в конкурентной среде. Играя внутри нашего чемпионата, ты скован в возможностях. Если играть в Лиге чемпионов, можно выйти на новый уровень», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Фёдор Чалов провёл за московский ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач.