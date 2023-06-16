Голевые передачи Тикнизяна и Сперцяна помогли Армении обыграть Уэльс

Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024 в группе D, в котором Уэльс принимал Армению. Гости одержали победу со счётом 4:2.

На 10-й минуте Дэниел Джеймс вывел Уэльс вперёд.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Спустя девять минут Лукас Селараян сравнял счёт, а в роли ассистента выступил игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.

Вскоре Грант-Леон Ранос вывел Армению вперёд, а голевую передачу отдал игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Во втором тайме Ранос и Селараян вновь отметились голами. В составе Уэльса отличился Гарри Уилсон.

Сборная Армении набрала три очка в первых двух матчах отборочного турнира. Уэльс провёл три матча, в которых набрал четыре очка.