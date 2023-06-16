Голевые передачи Тикнизяна и Сперцяна помогли Армении обыграть Уэльс
Поделиться
Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024 в группе D, в котором Уэльс принимал Армению. Гости одержали победу со счётом 4:2.
На 10-й минуте Дэниел Джеймс вывел Уэльс вперёд.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
Спустя девять минут Лукас Селараян сравнял счёт, а в роли ассистента выступил игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.
Вскоре Грант-Леон Ранос вывел Армению вперёд, а голевую передачу отдал игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Во втором тайме Ранос и Селараян вновь отметились голами. В составе Уэльса отличился Гарри Уилсон.
Сборная Армении набрала три очка в первых двух матчах отборочного турнира. Уэльс провёл три матча, в которых набрал четыре очка.
Комментарии
- 17 июня 2023
-
00:20
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 16 июня 2023
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:11
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:49
-
20:48
-
20:34
Партнерский контент