Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голевые передачи Тикнизяна и Сперцяна помогли Армении обыграть Уэльс

Голевые передачи Тикнизяна и Сперцяна помогли Армении обыграть Уэльс
Комментарии

Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024 в группе D, в котором Уэльс принимал Армению. Гости одержали победу со счётом 4:2.

На 10-й минуте Дэниел Джеймс вывел Уэльс вперёд.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Спустя девять минут Лукас Селараян сравнял счёт, а в роли ассистента выступил игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.

Вскоре Грант-Леон Ранос вывел Армению вперёд, а голевую передачу отдал игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Во втором тайме Ранос и Селараян вновь отметились голами. В составе Уэльса отличился Гарри Уилсон.

Сборная Армении набрала три очка в первых двух матчах отборочного турнира. Уэльс провёл три матча, в которых набрал четыре очка.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 4
Армения
1:0 Джеймс – 10'   1:1 Селараян – 19'   1:2 Ранос – 30'   1:3 Ранос – 66'   2:3 Уилсон – 72'   2:4 Селараян – 75'
Удаления: Мур – 78' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023