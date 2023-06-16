Алдонин — о Федотове: высоты и ориентиры, взятые в этом сезоне, — это хорошая работа

Бывший российский полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о дебютном сезоне главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Федотов команду взял только летом. Это время, когда отпуск минимальный, трансферные возможности тоже ограниченные. Очень мало времени, чтобы команда поняла, что ты из неё пытаешься слепить и сделать. В целом работа проведена качественная. Опять же, нельзя останавливаться. Надо развиваться, двигаться дальше. Но те высоты и ориентиры, которые были взяты в этом сезоне, я считаю, это хорошая работа», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».

Напомним, московский ЦСКА в прошедшем сезоне занял второе место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России.