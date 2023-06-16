Польша в товарищеской встрече переиграла Германию с минимальным счётом
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В пятницу, 16 июня, состоялся товарищеский матч сборных Польши и Германии. На стадионе «Народовы» в Варшаве команда Фернанду Сантуша с минимальным счётом 1:0 переиграла немецкую команду. Отличился Якуб Кивёр.
Напомним, Польша занимает второе место в турнирной таблице группы E квалификации Евро-2024. «Кадра» набрала три очка в двух матчах, проиграв на старте кампании Чехии (1:3), а во 2-м туре одолев команду Албании (1:0).
Сборная Германии не участвует в отборе, поскольку получила право на участие в финальной части чемпионата Европы на правах хозяйки турнира. Отметим, что бундестим не выиграла ни одного из трёх последних спаррингов, 12 июня сыграв вничью со сборной Украины (3:3), а 28 марта уступив Бельгии (2:3).
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