Коммерческий директор «Балтики» — о пиве на стадионах: это очень хорошая и интересная тема

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян поделился мнением о возможном разрешении пива на стадионах.

«Это очень хорошая и интересная тема. Мы поддерживаем возвращение пива на стадионы, потому что, когда в клуб приходят частные деньги, это придаёт большой стимул для развития команды и футбола в регионе. Да, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, но у пива и футбола долгая история. Во время ЧМ-2018, который, на мой взгляд, был одним из лучших в истории, всё прошло на великолепном уровне.

Чем больше у нас возможностей для заработка, тем больше качественных футболистов мы можем позвать. Деньги помогут и более качественно интегрировать команду во все сферы. Так что любая финансовая подпитка, в том числе и от пивоваров – это ступень к развитию футбола.

Тут мы возвращаемся к вашему вопросу о разрешении пива и послаблениях в плане спонсорства. Если будут возможности коммерциализации, то в ближайшем будущем это возможно. У нас есть частные клубы, которые это показывают – тот же «Акрон». Думаю, что главное – правильное использование финансов и контроль. Это ведёт к тому, что снижается бюджетное финансирование. Мы двигаемся по этому пути. Глава региона ставит задачу минимизировать бюджетные средства, но на данный момент в российском футболе, как мне кажется, это маловероятно. Однако стремиться к этому нужно», — приводит слова Аракеляна Metaratings.