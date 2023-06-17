«РБ Лейпциг» включился в борьбу за Тюрама, агент игрока просит € 10 млн

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» вступил в борьбу за форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает Sky Germany.

Контракт французского нападающего с «Боруссией» истекает этим летом, и Тюрам выбирает клуб, в котором продолжит карьеру. На игрока претендуют «ПСЖ», «Милан», «Интер», «Ньюкасл» и другие ведущие команды Европы.

Как сообщает немецкое издание, представители игрока в ходе первого раунда переговоров попросили у «Лейпцига» около € 10 млн в качестве подписного бонуса.

Тюрам в розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 поучаствовал в 30 матчах, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач. 25-летний нападающий провёл в «Боруссии» четыре сезона, он перешёл в клуб из французского «Генгама» в сезоне-2019/2020.