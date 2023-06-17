Тренер «Ариса» Шпилевский — о Кокорине: я хотел бы, чтобы он остался

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о будущем российского нападающего Александра Кокорина. Форвард отыграл сезон за «Арис» на правах аренды (с правом выкупа), трансферный лист игрока находится в «Фиорентине».

«Я ещё ничего не знаю, но моё желание понятно. Чтобы удержать Кокорина, необходима договорённость и с ним, и с «Фиорентиной». Я хотел бы, чтобы он остался с нами, я его хорошо знаю и на данный момент не думаю о какой-либо замене», – приводит слова Шпилевского Sportitalia.

Напомним, недавно главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский продлил контракт с командой до 2026 года. За полтора года у руля «Ариса» 35-летний специалист стал самым успешным тренером в истории команды: в прошлом сезоне он вывел подопечных в еврокубки, а в этом — привёл к первому в истории чемпионскому титулу.

Александр Кокорин, в свою очередь, был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023.