Тренер «Ариса» Шпилевский — о Кокорине: я хотел бы, чтобы он остался

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о будущем российского нападающего Александра Кокорина. Форвард отыграл сезон за «Арис» на правах аренды (с правом выкупа), трансферный лист игрока находится в «Фиорентине».
«Я ещё ничего не знаю, но моё желание понятно. Чтобы удержать Кокорина, необходима договорённость и с ним, и с «Фиорентиной». Я хотел бы, чтобы он остался с нами, я его хорошо знаю и на данный момент не думаю о какой-либо замене», – приводит слова Шпилевского Sportitalia.
Напомним, недавно главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский продлил контракт с командой до 2026 года. За полтора года у руля «Ариса» 35-летний специалист стал самым успешным тренером в истории команды: в прошлом сезоне он вывел подопечных в еврокубки, а в этом — привёл к первому в истории чемпионскому титулу.
Александр Кокорин, в свою очередь, был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023.
- 17 июня 2023
-
01:44
-
00:50
-
00:46
-
00:45
-
00:37
-
00:31
-
00:29
-
00:22
-
00:20
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 16 июня 2023
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:11
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:24
-
21:19