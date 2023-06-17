Гончаренко: сейчас делаем всё возможное, чтобы не было такой цели сохранить место в РПЛ

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона для команды из Екатеринбурга.

«Каждый сезон ты не можешь в полной мере помнить, но какие-то вещи должны оставаться, ты должен о них помнить. После каждой игры мы её оцениваем, записываем какие-то выводы. И после этого мы что-то переносим в следующий сезон. Как должны в защите играть, как в атаке, какие переходы. Анализ идёт бесконечно. Затем это всё суммируется, смотрим, какие игроки к нам приходят, и выбираем модель на сезон.

Мы стартовали с последнего места. Сейчас делаем всё возможное, чтобы не было такой цели сохранить место в РПЛ. Надо сделать более стабильную команду, которая не будет находиться в зоне стыков. Важно шагнуть вперёд, набирая очки и дома, и на выезде», — приводит слова Гончаренко «Екатеринбург Онлайн».