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Промес обратился к болельщикам «Спартака» после признания лучшим игроком сезона

Промес обратился к болельщикам «Спартака» после признания лучшим игроком сезона
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков московского клуба за признание лучшим игроком сезона-2022/2023.

«Спасибо всем моим фанатам. Увидимся в следующем сезоне», — написал Промес в одной из своих социальных сетей.

В прошедшем сезоне Промес принял участие в 37 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 25 голами и 10 результативными передачами. «Спартак» завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 30 матчах. В Фонбет Кубке России красно-белые уступили «Акрону» (1:2).

Голландский форвард выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год до перехода в испанскую «Севилью». В 2021 году Промес вернулся в московский клуб из «Аякса».

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