Отец Кузяева прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к игроку

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, опроверг информацию о том, что турецкий «Бешикташ» сделал предложение российскому футболисту.

«Слухи», — цитирует Адьяма Кузяева «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов предложить российскому полузащитнику зарплату в размере от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год.

Напомним, у 30-летнего Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник станет свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.

«Зенит» завершил чемпионат России на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом.