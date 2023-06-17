Отец Кузяева прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к игроку
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Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, опроверг информацию о том, что турецкий «Бешикташ» сделал предложение российскому футболисту.
«Слухи», — цитирует Адьяма Кузяева «РИА Новости Спорт».
Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов предложить российскому полузащитнику зарплату в размере от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год.
Напомним, у 30-летнего Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник станет свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.
«Зенит» завершил чемпионат России на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом.
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