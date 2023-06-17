Полузащитник «Ахмата» Адуев хочет вернуться во Францию
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Полузащитник «Ахмата» Амир Адуев может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает Foot-National, 24-летний российский футболист хочет вернуться во Францию, где начинал футбольную карьеру в «Монпелье» до перехода в грозненский клуб в 2020 году. Он присматривается к клубам третьего и четвёртого дивизионов страны.
За 3 года в российском клубе Адуев сыграл в 12 матчах за основную команду «Ахмата» и забил 1 гол. Также он на правах аренды сыграл 9 матчей за «Шахтер» из Караганды.
«Ахмат» завершил чемпионат России на пятой строчке турнирной таблицы. Команда выиграла 15 матчей, в десяти случаях уступила, пять раз сыграла вничью. Подопечные Сергея Ташуева закончили сезон-2022/23 в четырёх очках от тройки призёров РПЛ.
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