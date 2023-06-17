Карло Анчелотти недоволен отношением к себе со стороны руководства «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен отношением руководства команды к себе.

Как сообщает Relevo, итальянский специалист недоволен тем, что в клубе не принимают во внимание его мнение по вопросу трансферов. По мнению Анчелотти, руководство «Реала» не выполнило некоторые обещания по усилению состава.

Отмечается, что специалист намерен отработать во главе сливочных предстоящий сезон, несмотря на интерес из сборной Бразилии.

Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона».

По итогам сезона-2022/23 чемпионата Испании «Реал» занял второе место. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».