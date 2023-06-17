Гави — о переходе Беллингема в «Реал»: пускай подписывают кого угодно, меня это не волнует

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал переход англичанина Джуда Беллингема в «Реал».

«Реал» может подписывать кого угодно – меня это не слишком волнует. Мы полностью сфокусированы на себе, у нас хорошая команда.

«Барселона» переживает не лучшие времена в экономическом плане, но игроки академии вовремя вышли на высокий уровень», – приводит слова Гави Sport.

Гави — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2022/2023 футболист забил три гола и сделал семь результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.

Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Клуб выиграл испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю их историю. Больше титулов только у «Реала» – 35.

Иньеста получил футболку «Барсы» и сделал фото с командой: